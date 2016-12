LibrarVerona: leggere, un piacere

15:48 - A Verona per lasciarsi sedurre dai libri: la città più romantica del mondo allestisce un regno di libri e di letture con “LibrarVerona”, quarta edizione della manifestazione che si svolge nel fine settimana dal 18 al 20 ottobre, e ravviva il cuore di Verona con numerosi eventi e momenti culturali rivolti ad adulti e bambini.

Nelle piazze e nei vicoli resi noti al mondo intero proprio da alcune delle migliori pagine della letteratura straniera si terranno incontri con autori di fama locale e nazionale, spazi dedicati agli amanti della carta stampata, eventi diversificati capaci di coinvolgere giovani e famiglie. Tutto volto a promuovere il piacere della lettura. Anche il viaggiatore che ha poca dimestichezza con il libro, fermandosi a LibrarVerona ha la possibilità di andare alla scoperta di questo affascinante mondo, proposto e interpretato per ogni lettore. Nella mostra mercato chiunque potrà trovare l’oggetto giusto che gli farà apprezzare il prezioso gesto che apre alla conoscenza.

Nell’edizione 2013 “LibrarVerona” si trovano delle novità: vengono proposti quest'anno quattro appuntamenti speciali dedicati a Cangrande della Scala, grazie al prezioso impegno di associazioni ed autori impegnati nello studio e nella valorizzazione di questa importante figura legata alla storia di Verona.



Non solo cultura letteraria, ma anche amore per le tradizioni più genuine del territorio nell’evento “Verona Gustosa”, appuntamento enogastronomico che ha esordito nel mese di giugno e che essendo stato accolto allora con gran successo viene riproposto in concomitanza con LibrarVerona nelle suggestive piazze Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale. Qui si potranno degustare alcune delle eccellenze culinarie del territorio scaligero. Per l’occasione Cortile Mercato Vecchio assumerà il toponimo de “Il Cortile Gustoso”, luogo evocativo di incontri con i prodotti della cucina scaligera nel cuore di Verona: fra una lettura e l’altra ci sarà l’occasione per assaggiare il classico risotto della pianura veronese proposto in tre ricette diverse, all’Isolana, all’Amarone e al Monte Veronese e basilico. Il prosciutto veneto e i saporiti formaggi della Lessinia caratterizzeranno il menù dei secondi piatti e, per concludere, verranno proposti i dolci preparati da sapienti artigiani locali. Per non farsi mancar niente ecco riempirsi i calici dei vini delle aree vitivinicole della provincia di Verona: Soave, Valpolicella, Bardolino, Custoza, Durello e Arcole. Per finire in bellezza ci sarà la “Dispensa Gustosa”, dove si incontreranno i produttori locali, che daranno suggerimenti per l’interpretazione delle peculiarità enogastronomiche veronesi in ottimi piatti, da realizzare anche a casa propria.

Accanto ai nuovi appuntamenti tuttavia sono in programma anche quelli già collaudati nelle precedenti edizioni come la mostra-mercato del libro “Andar per Libri”, che si presenta come una passeggiata tra le ultime novità editoriali in uscita nelle librerie; i momenti di intrattenimento nel “Loggiato del Viaggiatore” che prevedono ad esempio la rappresentazione di alcune scene tratte da “Romeo e Giulietta” di Shakespeare da parte della compagnia di giovanissimi “i-Dea Danza-Teatro”, la riflessione parlata e cantata sui cento anni della lirica all’Arena di Verona, lo spettacolo di burattini per piccoli e adulti del Teatro “Mondo Piccino” – Nino Pozzo, con la regia di don Marco Campedelli, e poi la performance dedicata alla reinterpretazione creativa della favola di Cappuccetto Rosso in parole e la sua trasformazione in musica e quella del teatro itinerante di Fabrizio Canciani. Ritorna anche l’iniziativa “Leggi in Treno” (www.megliointreno.it), mentre nella location “Vela dei Lettori” si ospiteranno incontri con autori della portata di Licia Colò, Alessandro Marzo Magno, Riccardo Bertoncelli, Andrea Molesini, solo per citarne alcuni, ed anche il “BookCrossing Italy”, un apposito spazio dove si possono lasciare o prendere libri liberi (bisogna registrarsi sul sito www.bookcrossing-italy.com).



Da vedere l’allestimento dello scorcio della corte medioevale della famiglia Della Scala che troveremo sabato e domenica all’interno della Loggia degli Scaligeri, con fedeli riproduzioni di abiti storici e armi, a cura del gruppo di appassionati di storia “Scaligeri.com”. Il taglio del nastro di LibrarVerona è previsto per venerdì 18 ottobre alle 16,30 in piazza dei Signori. Per i dettagli www.librarverona.it e www.tourism.verona.it