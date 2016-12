Twitter allunga i tweet: foto e link non entreranno più tra i 140 caratteri

Twitter , la piattaforma di microblogging , non conterà più fotografie e link tra i 140 caratteri consentiti per i suoi post. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, secondo cui ci le modifiche entreranno in vigore nel giro di due settimane. I link al momento occupano fino a 23 caratteri, riducendo lo spazio a disposizione degli utenti che vogliono condividere i loro contenuti online.

Il limite di 140 caratteri era nato per far entrare i tweet entro i 140 caratteri disponibili per gli sms. Quando Twitter nacque, nel 2006, gli smartphone non esistevano e molti scrivevano i loro post come messaggi di testo prima di pubblicarli sul loro profilo.



Il fondatore Dorsey aveva descritto questi limiti "come una bel vincolo che ispira creatività e brevità". Ma la società fatica a trovare nuovi utenti e il titolo ha perso il 70% nell'ultimo anno. A giugno Twitter aveva annunciato che i limite per i messaggi diretti tra gli utenti sarebbe stato aumentato a 10mila battute. A gennaio il principale sito di microblogging cinese, Sina Weibo, ha rinunciato al limite di 140 caratteri per i suoi post.