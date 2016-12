Snapchat lancia Spectacles: i nuovi occhiali da sole social capaci di registrare e condividere video in diretta

Snapchat annuncia l'arrivo sul mercato degli Spectacles , i nuovi occhiali da sole capaci di registrare e di condividere in diretta brevi video. Il primo prodotto hardware dell'azienda sarà venduto entro la fine dell'anno al prezzo di 130 dollari . Grazie al design moderno e il prezzo contenuto l'azienda, il cui nome è stato cambiato in Snap Inc, punta ad un pubblico giovane.

Premendo un pulsante si accendono le luci e la telecamera, posta nell'angolo destro degli occhiali da sole, incomincia a registrare. I video durano al massimo 10 secondi, ma i singoli segmenti possono essere uniti l'uno all'altro per un massimo di 30 secondi. Disponibile in tre colori gli occhiali aggiungono direttamente sul profilo Snapchat i filmati in modalità wireless: per i dispositivi iOS la condivisione dei video è effettuata tramite Bluetooth, tranne per quelli in alta risoluzione che sfruttano il wi-fi, mentre gli utenti Androids hanno a disposizione solo l'opzione wi-fi. Gli Spectacles si ricaricano direttamente nella loro custodia, a sua volta ricaricabile tramite filo: ogni carica consente un giorno di riprese. Con questo nuovo prodotto Snapchat crea un nuovo modo di fare social: niente più pose o inquadrature studiate, ma solo vita reale.