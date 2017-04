Roaming, Berec: la scadenza del 15 giugno può slittare di 1 anno

Gli operatori di telecomunicazioni possono chiedere di rinviare di un anno la scadenza del 15 giugno, data prevista da Bruxelles per la fine dei costi del roaming dei telefonini. Il Berec, regolatore delle tlc europeo, ha pubblicato le linee guida sui roaming in vista del taglio delle tariffe previsto per il 15 giugno, data dalla quale gli operatori non potranno più chiedere agli abbonati che viaggiano in Europa extra-costi all'estero su traffico dati e voci rispetto al paese d'origine.