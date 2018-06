Paul Daugherty, esperto di intelligenza artificiale: "Non mancherà lavoro, ma servono competenze"

Foto di Sara Di Franco

Occorre fornire a tutte le persone l’istruzione, la formazione e il supporto per interagire e collaborare con l’intelligenza artificiale. Questo è il messaggio di Paul Daugherty, Cto di Accenture, alla conferenza Meet the Media Guro, che si è tenuta il 27 giugno al museo della Scienza di Milano. L’esperto americano invita a non temere l’intelligenza artificiale, ma ad acquisire le competenze necessarie su un mercato del lavoro destinato a essere rivoluzionato.