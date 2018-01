iPhone X, vendite al di sotto delle aspettative | "Sarà ritirato entro autunno"

L'iPhone X, lo smartphone innovativo con cui Apple ha celebrato i dieci anni del melafonino, sta registrando vendite inferiori alle attese, e per questo Apple potrebbe togliere in autunno il dispositivo dal suo catalogo, cessandone la produzione in estate. A dirlo è Ming-Chi Kuo, analista di Kgi Securities ed esperto della compagnia di Cupertino. Stando all'analista, l'iPhone X non ha avuto l'accoglienza sperata specialmente in un mercato grande come quello cinese.