In arrivo la Nintendo Switch: il 3 marzo la data del lancio

Finita la lunga attesa per gli appassionati di Nintendo . Infatti, nel corso della conferenza ndell'azienda per la presentazione di Switch , il presidente Tatsumi Kimishima ha annunciato che la nuova console della casa di Kyoto è attesa sul mercato per il prossimo 3 marzo 2017 , al prezzo di lancio di 299,99 dollari. Per quanto riguarda il prezzo europeo, Kimishima ha rimandato ai venditori locali, lasciando quindi intendere che il costo varierà di paese in paese.

La confezione includerà la console, i controller Joy-Con destro e sinistro, una impugnatura Joy-Con (a cui si collegano i due Joy-Con per formare un controller), un set di laccetti per Joy-Con, la base per Nintendo Switch (che ospita la console e si collega al televisore), un cavo HDMI e un blocco alimentatore. Saranno disponibili due versioni della console: una con i Joy-Con grigi e una con un Joy-Con blu neon e uno rosso neon.



Nintendo Switch si preannuncia come una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connetterà al televisore di casa, ma si trasformeràanche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici, di tipo capacitivo e in grado di supportare il multi-touch nei giochi compatibili. Per la prima volta, i giocatori potranno, dunque, godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Inoltre, la batteria potrà fornire più di 6 ore di autonomia sebbene la durata vari a seconda del software e delle condizioni di utilizzo. Per esempio, con The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono garantite circa tre ore di gioco.