Google festeggia la Repubblica italiana con un doodle ma sbaglia i colori

In occasione della Festa della Repubblica, il colosso Google ha deciso di omaggiare l'Italia dedicandole il doodle, l'immagine di apertura della propria home page che cambia ogni giorno. Peccato però che il tricolore sia stato messo in orizzontale e non in verticale assomigliando più alla bandiera ungherese che non alla nostra. Questo "errore" è stato notato da molti che infatti discutono sui social e chiedono a Google di porre rimedio. Peccato perché già nel 2010 Google ci dedicò il doodle e in quel caso i colori furono messi in maniera corretta.