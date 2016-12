Buoni propositi del 2015, Zuckerberg a caccia di suggerimenti su Facebook

18:57 - Avete suggerimenti per le sfide personali di Mark Zuckerberg? A chiederlo è lo stesso fondatore di Facebook che in un post chiede agli utenti quali dovrebbero essere i suoi buoni propositi per l'anno nuovo. "Trascorro cosi tanto tempo a gestire questa azienda che vorrei fare altre", scrive Zuckerberg aggiungendo: "Ho già qualche idea, ma vorrei la vostra opinione". Più di 30mila le persone che hanno risposto.

Tra i suggerimenti ricevuti: farsi una foto tutti i giorni, piantare un albero per ogni nuovo utente che si iscrive a Facebook nel 2015, scrivere una poesia e condividerla, fare un figlio, introdurre il bottone "non mi piace".



Qualcun altro ha anche suggerito di far cancellare tutti coloro che invitano a giocare a Candy crush. Zuckerberg in alcuni casi ha persino risposto, come a chi gli diceva di leggere la Bibbia: "Ottima idea", ha detto.