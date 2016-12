Videogiochi, via tutte le restrizioni da Xbox One

- Mai era successo prima in un mercato che i consumatori "interferissero" in modo così attivo, pressante e minaccioso da far cambiare a un'azienda tutto il piano strategico. E' successo, e non poteva essere altrimenti, nei videogame, dove Microsoft, con un'umiltà fuori dal comune, ha deciso di dare ascolto alla voce del dissenso eche non incontravano, usando un eufemismo, il favore del pubblico.Quindi si torna indietro:, quindi. In più la console, dopo un primo check online,a Internet h24, per la gioia di chi non dispone di una connessione fissa, e in Italia sono tanti, o semplicemente aveva paura che Microsoft si facesse troppo gli affari suoi. Infine,: una console acquistata in Italia, Usa, Nepal o Isole Vergini funzionerà allo stesso modo in tutto il resto del mondo, senza restrizioni.

Triplo urrà quindi per Microsoft che, dopo la presentazione dell'E3, aveva ricevuto forti critiche per la sua visione forse troppo azzardata, con una console interamente digitale che avrebbe stravolto per sempre il mercato dei videogiochi. Ma anche un futuro del divertimento elettronico che partirà, inevitabilmente, col freno a mano tirato. Perché il futuro, è inutile nasconderlo, anche nei videogiochi sta nel digitale, esattamente come successo per la musica e come sta accadendo per libri e home video. Ma intanto Microsoft può competere ad armi pari con Sony che, durante la presentazione della Playstation 4, aveva tenuto a precisare come supporti totalmente i videogiochi usati, di fatto facendo esultare i videogiocatori.

Marcia indietro, ripensamento?

"Microsoft ha ascoltato i commenti dei consumatori finali, la loro voce e ha preso una decisione molto importante, rimuovere tutte le restrizioni che hanno suscitato reazioni tanto negative - dice Evita Barra, direttore della Divisione Retail Sales & Marketing -. Una decisione non da poco: forse è la prima volta che un'azienda così importante decide di prendere seriamente in considerazione ogni feedback".

In questo modo, però, si fa un passo indietro rispetto a quella visione del futuro che Xbox One vuole essere

"La macchina, come abbiamo spiegato, è disegnata per durare e per fornire tutti quei contenuti che potevano esistere già dal primo giorno. Diciamo che è come se ci fosse un pulsante per cambiare il mondo del videogioco da "fisico" a digitale. Per il momento non lo premiamo: i nostri consumatori ci hanno chiesto più tempo e noi glielo diamo".