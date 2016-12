Apple lancia il nuovo "piccolo" iPhone SE: disponibile dal 31 marzo, in Italia a maggio

Il nuovo iPhone - Il cellulare lavora con un microprocessore A9, che gli dà le stesse caratteristiche e performance di iPhone 6S. Da Cupertino fanno sapere inoltre che la batteria avrà una durata maggiore rispetto al suo predecessore. "Nel mondo ci sono un miliardo di dispositivi Apple. Questo mostra l'impatto che Apple ha nel mondo", ha dichiarato il Ceo di Apple, Tim Cook. "Abbiamo venduto 30 milioni di iPhone con schermo da 4 pollici nel 2015", ha aggiunto. ''L'iPhone SE è una straordinaria nuova idea: siamo partiti dal nostro design iconico e lo abbiamo reinventato sotto ogni aspetto. Il risultato è il telefono più bello e potente con display da 4 pollici al mondo'', afferma, dal canto suo, Philip Schiller, responsabile del marketing di Apple.



Il nuovo iPad e le altre novità hi-tech - E' poi la volta del nuovo iPad Pro, il tablet con uno schermo da 9,7 pollici disponibile a partire da 599 dollari. ''E' il sostituto del personal computer'', mette in evidenza Schiller. ''E' il futuro del computing'', aggiunge Cook. Apple lancia poi nuovi cinturini per l'Apple Watch, lo ''smartwatch più venduto al mondo'' e ne rivede al ribasso il prezzo. L'iPhone meno costoso e l'Apple Watch con prezzo già ridotto preoccupano però gli analisti, che temono che la discesa dei prezzi sia più veloce di quella dei costi di produzione. Preoccupazioni che si riflettono sull'andamento in Borsa di Apple, che gira, nel corso dell'evento, in territorio negativo. Completano l'evento Apple l'introduzione di "CareKit", per gestire al meglio la salute e la presentazione di "Liam" il robot per riciclare l'iPhone scomponendolo in ogni singolo componente.



E il braccio di ferro con l'Fbi - Nel corso del lancio dei nuovi prodotti Apple trova spazio anche il braccio di ferro dell'azienda con Fbi e governo, proprio alla vigilia dello scontro in Corte Suprema, nella disputa per lo sblocco dell'iPhone del killer di San Bernardino. ''Dobbiamo decidere come Paese quanto il governo può intervenire sui nostri dati e sulla nostra privacy. Riteniamo di avere la responsabilità di proteggerli e non ci sottrarremo'', afferma Cook affrontando il nodo della disputa con l'Fbi. ''Nel mondo ci sono un miliardo di dispositivi Apple. Questo mostra l'impatto che abbiamo'', un impatto che comporta anche responsabilità, aggiunge l'amministratore delegato. Il faccia a faccia in Tribunale con l'Fbi arriva dopo che la Corte Suprema ha deciso di esaminare l'appello di Samsung su quanto la società sudcoreana deve pagare per aver infranto parte del design di Apple.