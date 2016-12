Un milione di "Mi Piace" su FacebookUn milione di "grazie" da Tgcom24

16:10 - Oggi è un giorno importantissimo per tutta la squadra di Tgcom24: la nostra pagina Facebook ha raggiunto il milione di fan. Un milione di "Mi piace" che sono un grande orgoglio per noi e uno stimolo a fare sempre meglio. Per questo vogliamo ringraziare tutti quelli che ci seguono su Facebook ma anche su Twitter dove siamo in continua crescita. Grazie anche a tutti quelli che commentano e condividono i nostri post. Quelli che ci lodano e quelli che ci criticano. Per noi siete tutti preziosi. Grazie.