Indecisi se acquistare l'iPhone 6?Guardate questo esperimento

08:00 - "Vi sentite in difficoltà perché non riuscite a decidere quale cellulare acquistare?". Nessun problema, dice questo scienziato pazzo: vi aiuterà lui con il suo esperimento. Se avete in mente un iPhone 6 e un Samsung Galaxy Note 3, per esempio, guardando questo video potrete prendere la decisione migliore.

L'esperimento - L'occorrente per capire "di che pasta sono fatti" i due cellulari è semplice: bastano due frullatori e i modelli degli smartphone in questione. Il primo a rompersi sembra essere il Samsung Galaxy Note 3, ma poco dopo cede anche l'iPhone 6 e il finale è uguale per tutti e due: una polvere bianca per l'iPhone 6 e nera per il Samsung. "Da non respirare" commenta lo scienziato, soddisfatto del suo esperimento. Ma soprattutto, da non ripetere a casa.