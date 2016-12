9 settembre 2014 Finge lunga vacanza, ma in realtà non è mai uscita di casa: l'inganno corre su Facebook Una 25enne olandese è riuscita a convincere parenti e amici di essere stata 5 settimane in Asia, senza però mai lasciare la città in cui vive, Amsterdam Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:41 - Facebook e i social network sono perfetti per distorcere la realtà senza che nessuno lo sospetti. Per provarlo una 25enne olandese, Zilla Van Den Born, ha finto di aver compiuto un lungo e avventuroso viaggio in Asia e, postando foto sapientemente ritoccate, è riuscita a convincere tutti di aver realmente compiuto la vacanza, senza però mai lasciare la città in cui vive, Amsterdam.

"L'ho fatto per dimostrare alle persone che filtriamo e manipoliamo quello che facciamo vedere nei social network", ha raccontato la ragazza. "In questo modo - ha spiegato - creiamo un mondo ideale online che la realtà non può soddisfare. Il mio obiettivo era dimostrare quanto sia facile e comune distorcere la realtà".



E l'obiettivo è stato centrato in pieno, tanto che amici e parenti di Zilla erano assolutamente convinti del fatto che avesse passato 5 meravigliose settimane tra Thailandia, Cambogia e Laos. La famiglia l'ha addirittura accompagnata in aeroporto, anche se non sapeva che subito dopo Zilla ha preso un treno per tornare a casa e cominciare a fingere la sua partenza.