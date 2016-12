Arriva Titcoin, il seno diventa moneta

16:10 - A pera, a mela o a melanzana non importa. Se hai due tette i tuoi problemi economici potrebbero essere solo un ricordo. Almeno in base a una delle ultime trovate di marketing del sito hard Pornhub. L'idea, ancora solo sulla carta, si baserebbe sulla possibilità di "pagare" in negozio tramite una foto del proprio seno. La tecnologia al servizio del mestiere più antico del mondo.

Come funziona - I commercianti che accettano la "moneta" dovranno apporre un logo in vetrina, un po' come con le carte di credito o i buoni pasto. La donna, poco provvista nel portafoglio ma molto nel davanzale, farà i suoi acquisti. Che ciò le valga un panino con la mortadella o calzature di lusso non è ancora dato saperlo. Comunque sia, una volta fatte le sue scelte, la donna si recherà dal cassiere. Dunque solleverà la maglietta, slaccerà il reggiseno e si farà fotografare in topless. Mentre lei potrà uscire dal negozio, il commerciante invierà la foto a Pornhub e sarà pagato dal sito.