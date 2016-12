9 settembre 2014 Apple presenta il nuovo iPhone 6

09:57 - "Il miglior iPhone mai creato": così il CEO di Apple, Tim Cook, ha definito l'iPhone 6, che la casa di Cupertino ha presentato in un evento mondiale. Più arrotondato e più sottile del precedente iPhone 5, il nuovo modello sarà distribuito in due versioni: l'iPhone 6, da 4,7 pollici, e l'iPhone 6 Plus, da 5,5 pollici, rispettivamente con una risoluzione di 1334x750 pixel (326 ppi) e FullHD 1920x1080 (401 ppi). Il nuovo iPhone avrà inoltre il chip Nfc.

L'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus arriveranno il 19 settembre in nove Paesi (Usa, Francia, Hong Kong, Canada, Germania, Singapore, Gran Bretagna, Australia e Giappone), con ordini che potranno essere effettuati dal 12 settembre. Più sottili e con schermo più grande, potranno effettuare chiamate in WiFi e sono dotati di una batteria che durerà più a lungo. Oltre a essere il 25% più veloci grazie al processore A8 da 64 bit. Il coprocessore M8 per il movimento, poi, 'lavora' direttamente con il nuovo barometro e misura distanze ed elevazioni come rampe di scale. Migliorata anche la fotocamera. Ma per ora non si parla di schermo in vetro zaffiro.



"Rappresentano il progresso più importante dell'iPhone", ha sottolineato Cook dal "palco dove Steve ha lanciato il Macintosh e poi l'iMac". Palco dal quale, oggi, Apple ha lanciato la sua nuova rivoluzione. Passando la parola al responsabile del marketing, Phil Schiller, Cook da dietro le quinte lancia il primo tweet dall'iPhone 6: "E' bellissimo. Vi piacerà". Per quanto riguarda i prezzi, per ora Cook ha annunciato solo quelli relativi agli Stati Uniti, dove l'iPhone 6 sarà offerto con abbonamento biennale con AT&T, Verizon o Sprint a partire da 199 dollari (299 per il 6 Plus).



Presentato l'attesissimo Apple Watch - Standing ovation per l'Apple Watch, definito da Cook "Il dispositivo più personale che abbiamo mai creato", l'oggetto che si pone l'obiettivo di ridescrivere le regole e gli standard del settore. Schermo touch, una "corona digitale" che consente di navigare all'interno di contenuti, liste e messaggi e di effettuare le selezioni senza ostruire la visuale del quadrante. Grazie a diversi sensori, l'orologio di Apple sarà anche in grado di monitorare il battito cardiaco e le attività quotidiane.



Cook: "E' un nuovo capitolo della nostra storia" - A presentare l'orologio è stato l'a.d. di Apple, Tim Cook: "E' un nuovo capitolo della storia di Apple", ha detto. "Ci siamo impegnati per creare il miglior orologio del mondo e il più preciso. E' sincronizzato con il tempo universale standard". L'Apple Watch impiega nuove tecnologie e sensori come il taptic engine e funziona con l'iPhone. Ne è prevista anche una versione da 18 carati. L'Apple Watch sarà disponibile a partire dal 2015, con un prezzo a partire da 349 dollari negli Usa. Funziona con Siri, ha un display retina flessibile e un sistema di ricarica ad induzione magnetica, oltre a includere un sistema di notifiche tramite vibrazione.



Funzionerà anche con l'iPhone 5 - L'orologio misura il battito cardiaco e ha 'app' per monitorare l'attività fisica. "Funziona con gli iPhone 6, 6 Plus, 5s, 5 e 5c - ha spiegato Cook - perché è stato progettato per funzionare senza difficolta' con il sistema 'handoff' che consente di leggere un'email sull'orologio e rispondere dall'iPhone. Io lo uso come telecomando per l'Apple Tv, ma c'è anche chi lo usa per esempio come 'mirino' per fotografare con l'iPhone". "Penso che aiuterà un sacco di gente a vivere meglio" ha detto Cook aggiungendo che almeno "200 milioni di utenti sono pronti a utilizzarlo".



Finale a sorpresa con gli U2 - A chiudere l'evento ci hanno pensato gli U2 che sono saliti a sorpresa sul palco. "Ora c'è un'altra cosa di cui vorrei parlare, e che è il mio amore per la musica", ha detto Cook, prima di accogliere Bono e i suoi. La band ha annunciato l'uscita del nuovo album "Songs of Innocence", scaricabile da subito gratuitamente da iTunes.