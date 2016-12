La storia di Facebook in un grande muro fatto con le foto degli utenti

09:06 - Oltre un miliardo e 270 milioni di volti, un collage di foto del profilo che per essere guardate una ad una richiederebbero 36 anni, 5 mesi e 9 giorni. E' l'anima di Facebook raccolta per la prima volta in una applicazione che consente di ripercorrere, in rigoroso ordine cronologico, la storia del social network. La fotografia di ogni utente è inserita automaticamente e associata a un numero assegnato il giorno dell'iscrizione al sito.

Come funziona - Per trovare sé stessi, bisogna accedere al grande "wall" con il proprio account. Basta cliccare sulla prima delle due icone in alto a destra sul muro (quella accanto alla "i") e scegliere "Connect". Autorizzando la app a collegarsi al proprio profilo, verranno visualizzate in automatico la propria posizione e quella di tutti gli amici.