"Buono Ikea da 500 euro, se partecipi al sondaggio": ma è una truffa

Nel gergo di internet viene chiamano "phishing" e significa "ottenere dati personali promettendo dei vantaggi". Con un linguaggio più comune, la si può definire una truffa. L'ultima della serie si sta diffondendo proprio in queste ore e riguarda il rilascio di un buono Ikea da 500 euro, in cambio della partecipazione a un sondaggio online. Un meccanismo che prevede l'accesso a informazioni personali. Un pericolo, segnalato dalla Polizia postale sulla pagina Facebook "Una vita da social".

Nel testo del messaggio, che presenta diversi errori di grammatica, si legge: "Partecipa al nostro sondaggio di 1 minuto per vincere un buono Ikea Voucher EUR500. Ikea si sta espandendo ad Rome. Per questo abbiamo bisogno della tua opinione. Rispondi 4 semplici domande per avere la possibilità di vincere 1 dei 15 buoni Ikea da EUR500".



Prestare dunque attenzione ed evitare di condividere: sono gli strumenti migliori per evitare che questo genere di tranelli si diffonda in Rete.