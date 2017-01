X-Files, Mulder e Scully tornano in tv il 24 gennaio 2016

"X-Files" tornerà in tv il 24 gennaio 2016. La Fox ha annunciato che la première del reboot della serie tv andrà in onda con un doppio appuntamento. Il primo dei sei episodi previsti sarà trasmesso domenica 24 gennaio alle 22, subito dopo la semifinale dei playoff di NFL, per garantire allo show la massima visibilità possibile. La seconda puntata andrà in onda lunedì 25, poi la serie tv occuperà il prime time del lunedì per cinque settimane.