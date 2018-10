Verissimo, Ilary Blasi si commuove sul servizio della Toffanin e ride per la parrucca

Non ci crede neanche Silvia Toffanin, amica da sempre di Ilary Blasi, quando la showgirl si presenta nello studio di Verissimo con una fluentissima chioma bionda. Ma è la Ilary a fugare ogni dubbio e a spegnere le polemiche: “Si è vero, ho la parrucca, essere sempre uguali dopo un po’ annoia”. L’intervista diventa una chiacchierata tra le due, amiche da tantissimi anni. Silvia Toffanin, padrona di casa, le riserva anche una sorpresa, un servizio a sua firma che racconta Ilary Blasi dall’infanzia fino a oggi, passando per la storia d’amore con Francesco Totti. Due minuti che commuovono la conduttrice del Grande Fratello Vip, che racconta quale sia il segreto del matrimonio con l’ex capitano della Roma: “Veniamo entrambi da famiglie semplici, abbiamo sempre dato priorità alle cose vere della vita”. Ilary spende anche qualche parola per Lory Del Santo: “Non bisogna per forza esprimere un giudizio. Come ha detto lei è un dolore che si porta dentro, nessuno può permettersi di giudicare la sua scelta”.