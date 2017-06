12 maggio 2017 18:15 Uomini e Donne, Luca sceglie Soleil e Desirée abbandona il trono Il tronista sceglie la bionda, mentre la brasiliana lascia lo studio da single

Una puntata ricca di colpi di scena per "Uomini e Donne". Durante la registrazione dell'11 maggio il tronista Luca ha infatti chiesto a Soleil di uscire dallo studio come coppia e la corteggiatrice ha accettato la proposta con un lungo bacio. Chi non ha trovato l'amore è stata invece Desirée, che ha ringraziato tutti ma ha dichiarato di non essere aver provato un sentimento speciale per nessuno dei suoi corteggiatori.

LUCA E SOLEILPer l'occasione Luca ha portato in studio la mamma e il fratello. Il tronista chiede di parlare a tu per tu con le corteggiatrici, la prima ad entrare è Cecilia: nonostante i complimenti e le belle parole non è lei la prescelta. E' il turno di Giulia, che sente di non essere lei la fortunata ma attende comunque la conferma del tronista. E' finalmente la volta di Soleil e dopo aver ripercorso la loro storia all'interno del programma, Luca le dice che è lei la sua scelta. Lei lo tiene un po' sulle spine, ma poi si butta fra le sue braccia.