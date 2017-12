Tu Si Que Vales, il vincitore è Salah The Entertainer

Vince la quarta edizione di " Tu Si Que Vales ", il ballerino Salah The Entertainer , che si aggiudica un montepremi di 100mila euro e 106 giorni in crociera offerti da Costa Crociere. Pioggia di coriandoli e un fiume di applausi di pubblico e giuria per il vincitore, visibilmente emozionato dopo l’annuncio all'unisono dei due conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni .

A giocarsi il primo posto sul podio con Salah c'era il 51enne cantante lirico Giovanni Cervelli, di Viareggio, che si è esibito con una splendida interpretazione di “Nessun dorma”. La medaglia di bronzo va invece al pianista Davide Santacolomba, un giovane con problemi di udito che percepisce solo i suoni gravi. Ma il secondo e terzo classificato non sono rimasti a mani vuote: anche per loro è stata messa in palio una crociera sul Mediterraneo di una settimana offerta sempre da Costa Crociere. Quarto posto invece per il Duo Ice. Una chiusura scoppiettante per questa quarta edizione del celebre talent show.