The Voice of Italy, trionfa Fabio Curto del Team Facchinetti

Fabio Curto trionfa a " The Voice of Italy ". Il cantante calabrese, in forza al Team di Roberto e Francesco Facchinetti vince la terza edizione del talent, battendo Roberta Carrese , concorrente della squadra di Piero Pelù . A premiare Curto, il plebiscito del televoto, con ben il 72,10% delle preferenze arrivate per il 27enne di Cosenza. Ospiti della finalissima, la popstar Ariana Grande e Tiziano Ferro , che hanno duettato con i quattro finalisti.

La cantante statunitense, di origine italiana, ha aperto la serata cantando il suo inedito One Last Time e duettando con i finalisti e Thomas Cheval del team di Noemi, Carola Campagna del team di J-Ax, Roberta Carrese e Fabio Curto, ultimo a esibirsi nella sfida per la vittoria.



Non sono mancati i duetti con i rispettivi coach, mentre la seconda parte della finale è stata dedicata ai brani inediti firmati dai concorrenti, da Allons dancer di Thomas Cheval a La mia conquista di Roberta Carrese, passando per Se solo di Carola Campagna e L'ultimo esame di Fabio Curto.



L'ospite più atteso della sera era però Tiziano Ferro, che prima ha cantato assieme ai quattro finalisti le sue Ti scattero una foto e Rosso relativo, per ripresentarsi poi in un secondo momento con il nuovo singolo Lo stadio.



Il primo eliminato dalla competizione è stato Thomas Cheval, seguito da Carola Campagna. Il duello per la vittoria ha dunque visto opporsi la cantante di Venafro (IS) e Curto, che grazie al supporto del pubblico a casa, ha incassato un successo schiacciante.