Temptation Island, flirt e provocazioni... ma l'amore resiste

Chiude registrando il suo record stagionale "Temptation Island 2", che si è confermata la più vista della serata con 3.787.000 telespettatori, pari al 20.9% di share. La trasmissione ha registrato una media di 3.337.000 spettatori e il successo in televisione si è confermato anche in rete, dove è stato leader dei social con oltre 100.000 tweet. Su Facebook il picco è stato raggiunto con il video della telefonata tra Amedeo ad Alessia, che ha totalizzato un milione di visualizzazioni.

E' arrivata la resa dei conti per le coppie di Temptation Island, che si sono ritrovate faccia a faccia intorno al falò dopo tre settimane di lontananza. Durante la loro permanenza sull'isola ne sono successe di tutti i colori: presunti tradimenti, finti flirt e avvicinamenti pericolosi. Alla fine, però, tutte le coppie si sono chiarite e hanno deciso di uscire con il partner con cui erano entrati. Ad abbandonare il gioco prima del previsto sono stati Teresa e Salvatore , che non riuscivano più a stare separati, e la coppia formata da Aurora e Gianmarco . Il ragazzo aveva deciso di mollare la fidanzata dopo aver visto il feeling che si era instaurato con il tentatore Giorgio.

Isabella e MauroLa coppia più matura del gioco si è incontrata davanti al falò per fare un bilancio della situazione. Durante le settimane Mauro si è avvicinato molto alla sua tentatrice Marta e la sua compagna non l'ha presa bene. "Mi sentivo pronta a prendere decisioni importanti per te, ma mi hai mancato di rispetto. Non ho più visto la persona di cui mi ero innamorata, mi sono sentita presa in giro". Lei, però, non ce la fa a lasciarlo e decide di cercare di risolvere la situazione fuori, insieme a lui.