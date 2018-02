Svelata l’identità del presunto Erostrato che afferma: "Non sono io"

Svelata l’identità del presunto Erostrato, il mitomane, incendiario e imbrattatore che per le famiglie di Cesiomaggiore nel bellunese, era diventato un vero e proprio incubo. Pomeriggio Cinque è riuscito ad intercettare il padre e il figlio indagati come autori delle minacce nei confronti dei bambini di un asilo in cui sono state lanciate delle caramelle con gli spilli. Gli inquirenti avrebbero iniziato a sospettare del 72enne e del figlio per via di una segnalazione da parte di una donna che avrebbe visto i due vicino ai luoghi dell'incendio e delle scritte sui muri di cui è accuso Erostrato.



L’uomo ai microfoni di Barbara D’Urso ha negato tutto: “Non ho fatto ciò di cui mi accusano. Non conosco Erostrato e non ho mai letto quei libri". Il sospettato ha poi continuato a sostenere che sia lui sia il figlio sono innocenti visto che non sono abbastanza alti per aver potuto scrivere sui muri. Intanto gli inquirenti continuano ad indagare su questa famiglia accusata di incendio, minacce e tentata estorsione.