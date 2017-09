Stefano De Martino: "Torno ad Amici, ogni tanto Maria mi tira le orecchie..."

Dopo 40 minuti in bike è ancora molto sudato ma non ha perso il fiato. D'altronde Stefano De Martino agli allenamenti duri è abituato. La passione per la danza, che è diventata il suo lavoro, lo tiene impegnato tutti i giorni. Come racconta a Tgcom24 tornerà ad " Amici ", si divide tra Roma e Milano dove vive il figlio Santiago : "Maria (De Filippi, ndr) ogni tanto mi tira le orecchie, ma basta uno sguardo per capirci". E su Belen e la nuova fiamma Gilda Ambrosio ...

Ci sarai nella nuova edizione di Amici?

Sì. Confermato. Ora stiamo lavorando all'ultima parte di casting e poi si ricomincia. Amici mi piace perché non è mai uguale, in questi anni c'è stata una evoluzione continua.

Come sei cambiato in questi anni?

Mi sento veramente vecchio (ride, ndr). In realtà non sono cambiato molto, la mia vita sì. Diciamo che sono legato alla mia versione originale, ho fatto degli aggiornamenti ma il software è quello.

Con Maria De Filippi c'è un rapporto consolidato nel tempo, ti sgrida mai?

Ogni tanto mi tira le orecchie, sì. Come è giusto che sia. Vuoi la verità?

Dimmi...

Tra noi ormai basta uno sguardo. Mi conosce da quando ero molto piccolo, capisco da una occhiata che aria tira e capisco come comportarmi. Il nostro rapporto è come quello tra un pugile con il suo coach, basta poco per capire se tirare su le braccia o un pugno...

Perché piaci?

Ho una buona empatia con tutti. Semplicemente presto l'attenzione giusta a chi se lo merita. Molte persone invece sono talmente prese dal loro lavoro e da se stessi che "snobbano" gli altri ambienti e anche il pubblico stesso. Purtroppo spesso nel mondo dello spettacolo ho a che fare con delle persone che sembrano che stiano salvando il mondo. Io ricordo sempre che il nostro lavoro è intrattenere.

Sei molto presente sui social, spesso dici la tua senza filtri...

Il Web prima lo vedevo come un contorno, invece col tempo mi sono reso conto che tu puoi comunicare chi sei, quali sono i tuoi interessi, coinvolgere le persone che ti seguono. Anche se bisogna prestare molta attenzione.

Interagisci con i follower?

Lo faccio poco, leggo tutto ma non rispondo quasi mai. Per salvaguardare la mia sanità mentale. Mi piace dire il mio punto di vista sulle cose, e spesso intervengo, in modo sintetico ma metto in chiaro le cose. I social portano via troppo tempo alla vita reale, stare troppo a contatto ti può portare lontano dalla vita reale.

Come ti tieni in forma oltre alla danza?

Faccio molta attività fisica. Ad esempio da poco ho provato l'allenamento di Revolution by Virgin Active: è molto divertente, molto in voga anche a Los Angeles. In 40 minuti puoi bruciare tantissimo e ottenere un risultato che un allenamento normale non ti dà. E' un unico sport, l’indoor cycling, che ti fa vivere una esperienza veramente particolare con programmi di attività completi a terra e su bike.

Che papà sei?

Mi prendono in giro perché sono troppo premuroso. Sono severo, ma ho un bellissimo rapporto con Santi, e ho scoperto di essere super apprensivo, ora che ha cominciato l'asilo, mi crea un po' di ansia saperlo li tutte quelle ore lontano dalla mamma e da me...

A proposito, i rapporti con Belen sembrano buoni ora, è così?

Sono molto tranquilli. Per il bene di nostro figlio abbiamo ristabilito un bellissimo rapporto. Mi sento di dare un consiglio a tutte le coppie separate. Non vale la pena farsi la guerra, di mezzo ci vanno solo i figli. L'amore per un figlio dovrebbe unire ancora di più, soprattutto da separati.

Da mesi frequenti una nuova ragazza, Gilda Ambrosio, sei innamorato?

No comment.

Vabbé, allora scriverò che sei innamorato pazzo e che vuoi diventare papà di due gemelli...

Fallo, così ti smentisco subito su Instagram (ride, ndr).

Sei felice?

Sì.