10 marzo 2016 Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader Eʼ partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share Leader assoluto in tv e sui social

E' partita la seconda edizione targata Canale 5 de "L'Isola dei famosi". I naufraghi sono sbarcati in Honduras: la prima leader è Mercedesz Henger mentre al televoto se la giocheranno Jonas Berami e Claudia Galanti. Protagonista della puntata la Isla Desnuda, con i suoi sei abitanti che vivranno senza veli in attesa di essere scelti per passare all'isola principale. Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share.

Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader 1 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 2 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 3 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 4 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 5 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 6 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 7 di 35 Instagram Instagram Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 8 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 9 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 10 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 11 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 12 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 13 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 14 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 15 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 16 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 17 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 18 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 19 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 20 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 21 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 22 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 23 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 24 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 25 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 26 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 27 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 28 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 29 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 30 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 31 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 32 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 33 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 34 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share 35 di 35 Twitter Twitter Isola dei famosi 2016: Berami-Galanti al televoto, Mercedesz Henger prima leader E' partita la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Protagonista la Isla Desnuda con i suoi sei abitanti che dovranno vivere come Adamo ed Eva: Canale 5 vince la serata con 4 milioni 430 mila spettatori e il 23.44% di share leggi dopo slideshow

Si parte subito con l'ingresso di Alessia che introduce Mara e Alfonso. E visto l'abito decisamente sexy della Marcuzzi, Signorini non può esimersi dal fare la battuta "ma è qua la playa desnuda?". I naufraghi sono su una chiatta in mezzo al mare, intenti a ballare e abbuffarsi per l'ultima volta prima di affrontare gli stenti dell'isola. Primo collegamento con il gruppo che è decisamente su di giri. Chi saluta la nipotina a casa (Fiordaliso), chi parla di mummie (Aristide Malnati), chi dice che le tigri al confronto erano una passeggiata (Orfei). Ma la protagonista è Simona Ventura, alla quale Alessia fa i complimenti e manda i ringraziamenti più sentiti.

Alvin si presenta dietro il separè di playa desnuda per annunciare la prima novità di questa edizione. Non ci sarà più una "playa" desnuda, ma un'intera isla desnuda.



Il primo lancio di naufraghi - Dopo alcuni video di presentazione è il momento del primo lancio dall'elicottero dei naufraghi. Le prime sono Fiordaliso (che dice senza peli sulla lingua di "cac...rsi addosso"), Claudia Galanti e Alessia Reato. La seconda tornata vede invece Mercedesz Henger e Simona Ventura. Dopo i primi arrivi Signorini individua già due protogoniste sicure, "donne dal carattere forte, sopra le righe: Simona Ventura e Fiordaliso". Potrebbero darsi del filo da torcere così come allearsi. Cosa faranno?



L'isla desnuda - Quest'anno non ci sarà la playa desnuda ma un'isla vera e propria. Dove degli "apprendisti" naufraghi dovranno vivere completamente senza vestiti. Dall'isla principal gli altri naufraghi potranno vederli (senza censure, a differenza di quello che farà il pubblico a casa) e ogni settimana scegliere uno da far venire sull'isola.



Prima prova di resistenza - E' il momento della prima prova di forza. L'affrontano Ventura, Galanti, Reato, Henger e Fiordaliso. Devono stare aggrappate a una tavola inclinata sulla quale scivola dell'acqua. Quando si trovano completamente in verticale. La più resistente è Mercedesz, che quindi sarà la prima a lottare per l'immunità.



Si tuffano gli uomini - Ora tocca ai primi arrivi maschili sull'isola. il primo a tuffarsi dall'elicottero è Jonas Berami, seguito da Aristide Malnati (un po' in difficoltà a raggiungere la riva...) e Marco Carta. Il secondo elicottero porta invece Stefano Orfei ed Enzo Salvi.



Arrivano le desnude - Paola Caruso, la "bonas" di "Avanti un altro" è la prima delle desnude che popoleranno la isla. Poi tocca a Gracia De Torres e Patricia Contreras (star della web serie "The Lady"). Appena arrivate si esibiscono in un balletto cantando a loro modo "Occhi di gatto". Signorini impietoso: "Secoli di battaglie femminili per vedere queste tre. Devo fare il conto dei neuroni". Prima di assistere alla loro "spogliazione", è il momento della prova per gli uomini arrivati. Chiusi in gabbia con le mani legate, dovranno aprire le porte con i denti, passare attraverso una pozza di fango e una ragnatela di corde, il tutto tenendo un cocco con la bocca. Vince Jonas Berami che quindi si giocherà l'immunità con la Henger.

Tocca ai desnudi - Dopo le donne ecco gli uomini che popoleranno la isla desnuda. Si tratta del pugile Giacobbe Fragomeni, dell'imprenditore Matteo Cambi e il modello-attore Andrea Preti. una volta fatte le presentazioni è il momento di inaugurare lo "spogliavento", altra novità di quest'anno. I desnudi si spogliano dietro lo spogliavento lasciando gli indumenti su appendini personalizzati, dopodiché devono fare una corsetta (coprendo le parti strategiche) per raggiungere il paravento più grande.



La nuova palapa e la prova leader - Si torna sull'isola principale dove i naufraghi accedono alla nuova palapa approntata per quest'anno. Alessia chiede se si siano già creati gruppetti e coalizioni. Per adesso Simona dice che "il gruppo è molto coeso". Bisognerà vedere quanto questa cosa durerà... Mentre sulla Isla Desnuda proseguono le svestizioni degli "apprendisti", Jonas e Mercedesz affrontano la prova del cerchio di fuoco. Jonas resiste alle fiamme 1 minuto e 25 secondi, ma Mercedesz resta nel cerchio 10 secondi in più e diventa la leader della settimana.



Le prime nomination - Fiordaliso inaugura la prima tornata di nomination di quest'anno. Dopo un accenno di "Non voglio mica la luna" vota Alessia, spiegando che ha di fatto tirato a sorte perché al momento non ci sono motivazioni per nominare qualcuno. Tocca quindi a Enzo Salvi. Lui vota Marco Carta perché "canta meglio di me". Prima di passare alla prossima nomination Alessia affida una missione a Enzo, che deve uscire dalla palapa. Dovrà andare sulla Isla Desnuda a recuperare le stuoie sulle quali tutti dovranno dormire. Ovviamente per fare questo dovrà spogliarsi...