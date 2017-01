"Isola dei famosi 2016", leader assoluto in tv e sui social

Risultati da record anche su Twitter: 122.000 tweet unici e picchi di oltre 2000 tweet al minuto. L'hashtag ufficiale del programma #Isola ha conquistato il podio nella top ten mondiale e italiana degli argomenti più discussi della serata. Il momento più seguito sui social è stato lo sbarco delle 3 naufraghe su Isla Desnuda, che ha generato 2047 commenti in appena 60 secondi. Tra i TT, si sono classificati anche molti altri temi riguardanti il programma come #Marcuzzi, #Fiordaliso, #TheLady, #Alvin, #Bonas, #BrigittaBoccoli, #Iona, #Giacobbe, #Aristide.



"Risultati eccezionali anche sul web - prosegue Scheri - sui social e sul pubblico dei giovanissimi, dove la trasmissione ha avuto una media di share del 32% tra i 15-19enni, e del 30% tra i 15-34enni. E siamo solo all'inizio. Il merito di questo successo va alla straordinaria padrona di casa, Alessia Marcuzzi, ai due bravissimi e sagaci opinionisti, Mara Venier e Alfonso Signorini, e all'impeccabile inviato Alvin. Un grazie particolare va anche alla regia di Roberto Cenci e alla grande professionalità della squadra artistica e produttiva di Mediaset e Magnolia".



Per la conduttrice è una vittoria di squadra: "Sono molto soddisfatta di questo risultato, il pubblico ha premiato il nostro impegno. È una vittoria di squadra. Io, Alfonso e Mara siamo coadiuvati da un eccellente team autoriale e produttivo e possiamo contare sulla professionalità di Alvin sull'Isola".



Ma in Rete non solo su Twitter l'Isola ha fatto il botto. Su i commenti sulla pagina ufficiale di Facebook sono stati 7.707, e i like 44.227 mentre il profilo Instagram ha raggiunto 175.323 follower con una crescita di 13.285. La foto più apprezzata, con 5.100 like e 240 commenti, è quella dei i naufraghi sulla chiatta: "Abbuffatevi finché potete cari naufraghi: tutto ciò non durerà molto".