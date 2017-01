GF14, tenerezze nel Garage tra Lidia e Alessandro

Prima notte nel Garage per Lidia e Alessandro a " Grande Fratello 14 ". Dopo la scelta a cui il GF ha obbligato il pugile, i due hanno cenato a base di sushi lontani dagli altri inquilini della Casa e da Federica , con cui il ragazzo ha avuto un flirt, proprio nel Garage che ora ospita la coppia di ex fidanzati e il loro confronto, in cui non mancano tenerezze e coccole. Lidia è imbarazzata, Alessandro è finalmente felice dopo una settimana complicata.

Ho scelto con il cuore", spiega Alessandro, mentre Lidia piange, in difficoltà per l'atteggiamento avuto con Federica durante la settimana, un comportamento criticato anche nel corso della terza puntata serale da Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Forse dispiaciuta di aver mostrato il lato peggiore di sé e in imbarazzo per la situazione che si è creata, Lidia sta un po' sulle sue. Fuori dalla Casa ha un fidanzato che l'aspetta e ora si ritrova con il suo ex nel Garage, che pare non esserle indifferente. I due scherzano, ai abbracciano, ma Lidia evita di parlare della loro relazione, così la conversazione vira sulle nomination e sugli altri inquilini.



Con il passare del tempo i due si confrontano sui pregi e difetti l'uno dell'altra. Alessandro, riferendosi anche a quanto accaduto in Casa nella seconda settimana, fa notare a Lidia di essere un po' agoista e arrogante. La gemella bionda risponde affermando che l'imprenditore è una persona a volte isterica, ma gli riconoscere di essere un bravo ragazzo e un uomo generoso. E tra i due l'affetto è evidente e il feeling sembra essere ancora vivo.