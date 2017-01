8 ottobre 2015 GF14, il primo eliminato è Peppe Il fratello Luigi e Igor in nomination Il televoto salva Kevin, mentre Alessandro sceglie di trascorrere del tempo da solo nel Garage con la ex Lidia. Intanto gli inquilini non hanno scoperto i segreti di Arianna e Marco, che hanno vinto 30 mila euro Guarda lo Speciale

E' Peppe Tuccillo il primo eliminato del "Grande Fratello 14", mentre il fratello Luigi finisce in nomination con Igor. Alessandro, diviso tra la ex Lidia e la nuova fiamma Federica, sceglie di trascorrere del tempo nel Garage con la ex, per chiarire la loro relazione contorta. Gli inquilini non hanno scoperto i segreti di Arianna e Marco. La coppia transgender ha dunque vinto 30 mila euro e ha lasciato la Casa.

LA PUNTATALa terza puntata del "Grande Fratello 14" parte subito dal triangolo di amore e tensione tra Alessandro, Lidia e Federica. Sia Alessia Marcuzzi, sia Cristiano Malgioglio fanno notare alla ragazza di aver oltrepassato il limite in diverse occasioni durante la settimana, con insulti e improperi ai danni dell'infermeria. Maglioglio parla di bullismo, mentre Alessandro spiega il suo comportamento nella Casa negli ultimi 7 giorni in cui ha voluto tenere le distanze da entrambe le ragazze per non ferire nessuna delle due. Per Claudio Amendola, Lidia e Alessandro sono inconsapevolmente ancora innamorati.

LA SCELTA DI ALESSANDROIl "Grande Fratello" chiama Alessandro nella "zona blu". La Marcuzzi gli comunica che dovrà andare a vivere per un po' nel Garage, dove è pronta una tavola apparecchiata per due. Prima, il pugile deve scegliere con quale compagna condividere l'esperienza. Il ragazzo è a un bivio: Lidia o Federica?

Più avanti durante la puntata, Amendola chiede di parlare con Alessandro, chiamato in confessionale. Lì, con una metafora calcistica, l'attore-opinionista invita il ragazzo a scegliere per se stesso e a "scegliere bene”.



Arriva il momento della scelta di Alessandro che torna nella "zona blu”. Gli inquilini assistono alla decisione seduti sul divano. Il pugile sceglie di trascorrere del tempo nel Garage con Lidia, affermando che sente l'esigenza di togliersi tutti di dubbi in merito al suo rapporto con la ex, che scoppia in lacrime. Federica applaude e al ritorno di Alessandro nella Casa lo abbraccia: "Hai fatto la scelta giusta".

UNA SORPRESA PER PEPPEPeppe riceve un messaggio dal papà Enrico, con il quale non si parla da due anni. Due righe in cui spiccano le parole: "forse non tutto è perduto”. Si commuove, ma non sa ancora che sta per ricevere la visita del genitore.



L'avvocato Tuccillo entra in Casa mentre gli inquilini sono "congelati”. Peppe piange, ma non può muoversi. Il padre ne approfitta per dirgli quello che non aveva mai detto prima: "Sono stato duro con te, perché volevo diventassi un uomo forte”. Le parole del signor Enrico sono così toccanti che la Marcuzzi si commuove fino alle lacrime e concede a Peppe di "sbloccarsi" e abbracciare il padre.

IL SEGRETO DI ARIANNA E MARCOGli inquilini della Casa avevano il compito di scoprire i tre segreti di Arianna e Marco e impedire loro di vincere 30 mila dei 250 mila di montepremi, che scende dunque a 220 mila euro. Le coppie lanciano le ipotesi più disparate ed errate. Solo Verdiana e Giovanni indovinano il segreto di Marco: è nato donna. Gli altri due segreti, cioè che Arianna è nata Maurizio e che i due sono sposati, non vengono svelati. Arianna e Marco vincono il loro premio e lasciano la Casa.

UN VIDEO PER KEVINAlessia Marcuzzi chiama Kevin in un'altra camera, dove il ragazzo vede un videomessaggio della sorella, che lo sprona a far venire fuori il suo lato più divertente.

IL PRIMO ELIMINATO DEL GF14Il primo eliminato del GF14 è Peppe. Oltre un milione di spettatori si è espressa al televoto: il 73% ha scelto di eliminare il fotografo napoletano.

LE NOMINATIONBarbara e Rossella nominano per prima la coppia Mary-Kevin, poi Rebecca-Simone

Mary e Kevin nominano per primo Luigi, poi la coppia Barbara-Rossella

Verdiana e Giovanni nominano per primo Luigi, poi Igor-Manfredi-Valentina

Igor, Manfredi e Valentina nominano Luigi, poi Federica-Alessandro

Rebecca e Simone nominano per primo il trio Igor-Manfredi-Valentina, poi Luigi

Luigi nomina per prima la coppia Rebecca-Simone, poi indica Igor e di conseguenza Manfredi e Valentina

Lidia e Jessica nominano per prima la coppia Mary-Kevin, poi Verdiana-Giovanni

Federica e Alessandro nominano Luigi, poi il trio Igor-Manfredi-Valentina



Luigi è in nomination con 9 voti. Igor, Manfredi e Valentina, che hanno ricevuto 5 voti, scelgono di mandare al televoto Igor.

GLI ASCOLTITre milioni 700 mila spettatori hanno seguito la puntata, che ha fatto registrare il 19.73% di share.