GF14, Mary e Giovanni scaldano la Casa: doccia e sauna hot

Nella Casa del " Grande Fratello 14 ", Mary e Giovanni sono sempre più vicini. In doccia o in sauna, in giardino e sul divano, tra i due è un'esplosione di coccole e baci. La coppia si salda, ma Mary si allontana dagli altri inquilini e finisce tra i papabili nominati. Stasera ci saranno le nuove nomination e fioccano le strategie. Uno tra Luigi e Igor dovrà lasciare il reality, ma i ragazzi hanno le idee chiare su chi potrebbe essere l'eliminato.

I discorsi notturni di Verdiana e Rossella sono rivolti tutti al quarto appuntamento serale e alle nomination. Entrambe sono convinte che Luigi sarà l'eliminato di turno ed entrambe vorrebbero mandare Mary al televoto. Verdiana, in gara con Giovanni, nel corso della settimana ha lamentato la "distrazione" del compagno, a suo dire troppo concentrato sulla sua liason con la studentessa pugliese e non abbastanza su di lei e sul gioco. Proprio la relazione con l'ortopedico, secondo le ragazze, fa di Mary un personaggio forte per il pubblico, per cui le due ragionano su come fare per metterla in difficoltà. Solo un personaggio altrettanto potente potrebbe insidiare la studentessa e Verdiana e Rossella pensano che l'inquilino giusto possa essere Rebecca.



Neanche le altre ragazze apprezzano l'atteggiamento di Mary e criticano anche Valentina, che ritengono ambigua, in particolare nel suo rapportarsi alla coppia Giovanni-Mary. Miss Universo rischia la nomination?