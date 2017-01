Silvia Toffanin: "Festeggio i miei primi 10 anni a Verissimo con uno studio tutto nuovo"

Silvia Toffanin torna al timone di " Verissimo " sabato 17 settembre sempre su Canale 5 e festeggia un traguardo speciale, come racconta la conduttrice e giornalista al settimanale " Tv Sorrisi e Canzoni " che le dedica la copertina. "In dieci anni il programma ha accompagnato il mio percorso di crescita e adesso mi somiglia. Se penso che quando ero ragazzina lo seguivo facendo i compiti...", spiega.

"Sono stati anni molto intensi - prosegue la Toffanin - ormai la trasmissione rappresenta una parte della mia vita. Ci lavoro costantemente insieme con la mia giovane squadra di autori. E' un luogo dove mi sento a casa. Verissimo rispecchia i miei gusti, ma avendo sempre presente cosa ci chiede il nostro pubblico. Ci sono registri diversi ma tutto gira attorno all'attualità. Cerchiamo di regalare qualche ora di evasione, di far sorridere, emozionare e magari riflettere".

Silvia festeggia i suoi primi dieci anni di conduzione con tante novità, a partire dallo studio: "Sarà tutto nuovo, per la ventesima edizione sarà più grande, in grado di ospitare circa 300 persone". Non ci sarà Alvin: "E' cresciuto molto, magari ci verrà a trovare per parlare del suo nuovo programma". E resta Jonathan: "Sarà il nostro occhio sul mondo, incontrerà grandi star come Jennifer Lopez". Tanti gli ospiti attesi: "Un nome su tutti Ilary Blasi, che parlerà del Grande Fratello Vip, e poi Gabriele Muccino, Micaela Ramazzotti, Paola Cortellesi...".