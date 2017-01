Serena Rossi, dalla fiction al cinema: vacanze con... premio

Serena non è certo agli esordi. Per sette anni, tra il 2003 e il 2010 è stata uno dei volti di una soap amata come "Un posto al sole", partecipando al contempo a molte altre fiction e incidendo anche un disco. Ma di sicuro la sua voce prestata alle canzoni e al personaggio di Anna in un film di successo come "Frozen" ha cambiato qualcosa.



Così anche questa estate è per lei carica di impegni. E tra una giornata al mare e un selfie in bikini, eccola accanto a Enzo Gragnaniello per la serata speciale dedicata a Enrico Caruso, e raccogliere poi il premio come migliore attrice per "Song'e Napule", la commedia dei Manetti Bros. che ha riscosso grande successo all'ultimo Festival Internazionale del Film di Roma.