Sanremo 2018, caso chiuso: Meta-Moro restano in gara

Come spiega l'ufficio legale della Rai in una nota letta in sala stampa il brano di Meta e Moro "Non mi avete fatto niente" "contiene stralci del brano "Silenzio" (presentato a Sanremo Giovani nel 2016) in misura inferiore a un terzo delle durata, quindi la circostanza che il brano sia stato già fruito non inficia la novità della canzone in gara".



Dagli approfondimenti promessi nella giornata di mercoledì e successivamente fatti, è risultato che "i due brani hanno stesure, durata, testi e melodie diverse. La somma degli stralci non supera un minuto e 3 secondi su una durata complessiva di 3 minuti e 24 secondi, dunque inferiore a un terzo". La conclusione è che "le due canzoni, pur presentando analogie, non sono la stessa canzone. 'Non mi avete fatto niente' è dunque nuova e resta in gara".



"DECISIONE NON INFLUENZA DAI SOCIAL" -"La nostra posizione non è generata dal web né da altro, ma dal rispetto del regolamento: le canzoni sono state ammesse sulla base di quelle regole lì", ha detto il direttore di Rai1, Angelo Teodoli, in conferenza stampa all'Ariston rispondendo a chi gli chiedeva se fossero stati influenzati dalla rivolta social sul caso Meta-Moro.



BAGLIONI SUL CASO - "E' un peccato aver lasciato indietro altri brani, anche in questi giorni sto sentendo alcuni artisti che conosco e che non abbiamo portato in gara. Ma avranno l'occasione di rifarsi, anche magari con regolamenti più precisi e migliori, evitando zone d'ombra. Io continuo a mantenere il mio atteggiamento diritto e diretto in questa questione. Quello che ho potuto mettere in atto l'ho fatto. Ho avuto rassicurazioni che non ci sono problemi. Ora mi rimetto alle decisioni", ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni.