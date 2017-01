Ria Antoniou tra "Colorado" e cinepanettone: "Ne combino di tutti i colori"

Bionda, bella, sexy e soprattutto ironica. Ria Antoniou , 26enne greca, ha cominciato con la moda, ma si sta già imponendo in tv, a " Colorado " dove incanta con i balletti sexy, e al cinema è una delle protagoniste del nuovo 'cinepanettone' dei Vanzinia " Non si ruba a casa dei ladri ". La modella, attrice e showgirl è una animalista convinta e a Tgcom24 confessa: "Sono una comica, ne combino di tutti i colori...".

Ria, sei una delle protagoniste del nuovo cine-panettone dei Vanzina, come ti sei trovata sul set?

E' stata veramente una grande famiglia, Carlo ed Enrico sono stati molto protettivi nei miei confronti. E poi io, una semplice ragazza greca sognatrice che inizia a fare dei film nel vostro Paese patria di talenti come Rossellini e Sophia Loren... Insomma, per me è come essere stata a Disneyland. Comunque tante risate in questa commedia e mi raccomando portare tutta la famiglia

Qual è il tuo ruolo?

Lo scoprirete tra pochi giorni, non posso anticipare nulla... però spero che vi possiate divertire e vi lascio con un indizio: interpreto una greca...

In tv invece ti vediamo a Colorado, quanto è importante l'ironia e la comicità nella tua vita?

Sorridere è un ingrediente fondamentale. Ho deciso di fare Colorado per due motivi: il primo perché sono comica nella vita nel senso che ne combino di tutti i colori e poi perché per me che sono greca confrontarmi con la comicità italiana è una esperienza unica che sognavo da tanto tempo. Il secondo perché amo l'Italia, il calore della gente, la storia...

In un sondaggio sei stata inserita tra le dieci donne più belle del mondo, come fai a tenerti in forma? E che rapporto hai con lo specchio?

Si quello era un sondaggio americano però non credo di meritare tanto anche perché penso che la bellezza più vera sia quella delle mamme in gravidanza! Hanno una bellezza unica e una luce speciale che ti avvolge completamente quando le guardi. Poi per quanto riguarda la forma mi alleno due ore al giorno e cerco di mangiare pasta senza glutine e cibi senza lieviti, però qualche volta la sera dopo il lavoro mi prende la fame notturna allora mi strafogo di cioccolata. Ho un buon rapporto in genere con lo specchio ma sono anche molto critica con me stessa se non mi vedo bene!

Hai stupito tutti con le tue trasparenze su un red carpet, come seduci?

Dici che c'erano delle trasparenze? No mi sembrava solamente un bellissimo abito e poi anche mia mamma aveva approvato la scelta! Per la seduzione devo dire due cose: prendo gli uomini per la gola perché amo cucinare e nonostante sia bionda anch'io faccio qualche cosa di buono e poi mi piace sedurre con il sorriso

Sei una donna molto sensibile e per questo ti stanno a cuore molte tematiche, dall'ambiente agli animali, ci racconti il tuo impegno?

Cosa c'è di più bello che camminare attraverso un mondo pieno di verde e animali liberi? Questa è l'immagine che ho sempre sognato fin da bambina. Questo sogno mi accompagna ancora e come posso sostengo iniziative come lo scorso anno Wwf qui in Italia e Global green party a Los Angeles sostenuto anche dalle Nazioni Unite. E poi che dire ci sono i miei amati animali e il mio piccolo bambino Spyros uno shih tzu adorabile!

Cinema, tv, moda... cosa ti piacerebbe fare da grande?

Ma perché devo scegliere ? La vita è bella perché è varia... Però se proprio dovessi fare una scelta direi cinema, magari in un ruolo da cattiva oppure un ruolo drammatico.