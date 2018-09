Radio 105, ecco tutte le novità

Con due programmi, “Tutto Esaurito” e “Lo Zoo di 105”, tra i programmi più ascoltati d’Italia e con la maggiore fedeltà di ascolto in tutto il panorama italiano, Radio 105 fa dell’intrattenimento e dell’attenzione alla musica pop, dance e urban la propria cifra distintiva. Irriverente e coinvolgente, Radio 105 sceglie di essere presente sul territorio per incontrare il proprio pubblico nel corso degli eventi più cool, occasioni uniche per entrare in contatto con il proprio target.

Dal 2017 Radio 105 ha cominciato a seguire alcuni tra gli eventi musicali italiani e internazionali più forti regalando ai propri ascoltatori, attraverso il format 105 Extra Live, esperienze esclusive ai concerti di Coldplay, Ed Sheeran ed Elisa. Nel 2018 il progetto 105 Extra Live ha portato gli ascoltatori a Ibiza per una data unica di David Guetta all’Ushuaia. Nella grande stagione di eventi e di musica che sta andando in scena nel 2018, Radio 105 si è confermata Radio Ufficiale di Nameless e Wind Summer Festival, della prima data assoluta in Italia di Eminem, dell’atteso concerto della coppia Beyoncè e Jay Z e di Martin Garrix a Milano e nella magica cornice di Selinunte. Tra gli artisti italiani che Radio 105 ha seguito e seguirà quest’anno, Riki, Ermal Meta, Vegas Jones, Gemitaiz, Emis Killa, Irama. Da sempre attenta al mondo dei giovanissimi, 105 è radio ufficiale di Amici e di Milan Games Week. Per la prima volta quest’anno, Radio 105 ha seguito attivamente il Giffoni Film Festival, contribuendo anche alla definizione del cast degli artisti coinvolti ed è stata presente ai due eventi legati al mondo del basket a stelle e strisce, NBA Crossover e NBA Fan Zone.

LE NOVITA’ DELLA STAGIONE

Radio 105 per prima nel panorama radiofonico italiano ha deciso di esplorare a 360° il mondo della musica Trap, la tendenza del momento e per farlo ha messo in campo un progetto articolato su tre fronti: un programma radiofonico, un canale radio online e un’app. La direzione artistica dell’intero progetto è stata affidata a Charlie Charles, il più importante produttore della scena trap italiana, che si avvale della collaborazione di Dj Shablo e BHMG per la selezione dei brani.

IL PROGRAMMA

On air dal 17 settembre dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 22.00, condotto da Moko insieme a Charlie Charles e Dj Shablo. Charlie Charles approda a Radio 105 con 105 TRAP, il nuovo, imperdibile appuntamento on air dedicato al genere musicale del momento. Il giovane produttore milanese ha accompagnato Sfera Ebbasta e Ghali, due dei maggiori esponenti di questo genere nel nostro Paese, sulla strada verso il successo, diventando il Re Mida della TRAP italiana: tutto ciò che tocca, diventa d’oro, anzi, di platino! Sarà lui, insieme alla sua squadra, a selezionare le hit più forti del momento e a farci conoscere gli artisti più seguiti in assoluto, ma pure quelli più promettenti.

LA WEB RADIO

Online dal 14 settembre su www.105.net La Radio destinata a diventare un punto di riferimento per i cultori della musica TRAP. Una radio digitale con una impostazione da Radio FM. Un palinsesto ricco ed esclusivo, verticale, centrato esclusivamente sulla musica e sulla scena TRAP italiana e internazionale, 105 TRAP intercetta e lancia i nuovi fenomeni musicali attraverso novità e anteprime, contenuti esclusivi realizzati da tutti gli artisti affermati ed emergenti del panorama TRAP, programmi e format ideati e condotti dagli artisti stessi, playlist personalizzate, classifiche, interviste.

L’APP

Il mondo di 105 TRAP sempre con te.

A ME MI PIACE

Dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 Il nuovo programma radiofonico di Barty Colucci con Lodovica Comello, Gibba e Claudio Cannizzaro. Il programma che accompagna a casa l’ascoltatore nel drive time di ritorno dall'ufficio e dal lavoro, il momento giusto per fare un bilancio della giornata e per dare inizio alla serata insieme agli amici e alla famiglia. La sua missione è quella di coccolare gli ascoltatori con un vero e proprio show caratterizzato da una conduzione positiva: scherzi telefonici su richiesta, personaggi di fantasia, parodie, imitazioni, sondaggi con il coinvolgimento del pubblico per affrontare i temi del giorno con l’attenzione già proiettata alle notizie che terranno banco l’indomani.

TUTTO ESAUDITO

Il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 “Tutto Esaudito” è lo speciale appuntamento on air di Radio 105 con il Capitano Marco Galli e tutta la ciurma di “Tutto Esaurito” che realizza i sogni degli ascoltatori. Il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 infatti “Tutto esaurito” si trasforma in “Tutto esaudito”. Partecipare è semplice e tutto avviene su 105.net dove vengono caricati i video in cui ognuno racconta il proprio sogno. Tra tutti i video che arrivano, un’apposita giuria ogni settimana ne seleziona 20 che successivamente gli utenti registrati su 105.net possono votare esprimendo la propria preferenza per uno dei sogni. Tra i 5 video più votati della settimana, la redazione di Tutto Esaurito sceglie 3 sogni che si sfidano in onda ogni mercoledì. Sono gli ascoltatori attraverso SMS e WhatsApp a decretare il vincitore della puntata e a decidere chi tra i tre concorrenti potrà realizzare il proprio sogno.