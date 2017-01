Radio 105 compie 40 anni e festeggia con i suoi amici

I dj ci saranno proprio tutti: Marco Galli, Pizza, Mitch, Squalo, Bettina, Carlotta, Tony Severo, Rosario Pellecchia, Daniele Battaglia, Marco Mazzoli e tutto Lo Zoo di 105, Alvin, Dj Giuseppe, Gianluigi Paragone, Mara Maionchi, Ylenia, Paolino, Martin, Kris & Kris, Fabiola, Dario Spada, Laura Gauthier, Gli Autogol. Una veste sonora creata ad hoc incornicerà diversi momenti di spettacolo e offrirà il pretesto per riascoltare brani che negli ultimi 40 anni Radio 105 ha contribuito a lanciare e che all'emittente sono strettamente legati.

In studio ci saranno anche Alex Britti, Elenoire Casalegno, Mondo Marcio, Francesco Sarcina, Irene Fornaciari, Edoardo Bennato, Nesli, J-Ax, Michele Serra, Beppe Severgnini, Benedetta Parodi, Marco Bianchi e molti altri. Non riusciranno a essere presenti, ma raggiungeranno i programmi via telefono, tra agli altri, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Elio e Le Storie Tese (che a Sanremo hanno raccontato di dovere a Radio 105 il loro successo), Piero Pelù, Leonardo Pieraccioni, Diego Abatantuono, Max Biaggi e molti altri. L'intera giornata sarà trasmessa in diretta streaming su 105.net.