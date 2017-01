Premium Cinema si accende con le prime visioni più attese

Si riaccende la grande stagione di anteprime cinematografiche su Premium Cinema . L'appuntamento è ogni giovedì in prima serata , con pellicole per tutti i gusti in prima visione tv. Dal road movie americano "Come ti rovino le vacanze", alla commedia romantica "Tutte le strade portano a Roma" con Raoul Bova e Sarah Jessica Parker. In arrivo anche l'horror d'autore "Crimson Peak" e l'action "Operazione U.N.C.L.E.", del regista Guy Ritchie.

In programma anche due eventi speciali. Martedì 6 settembre in prima visione assoluta in onda il film-concerto realizzato dal cantautore britannico Roger Waters, ex voce e basso dei Pink Floyd, "Rogers Waters The Wall" basato sul tour "The Wall Live". Lunedì 12 settembre, invece, arriva "Matrimonio al sud" con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa e Enzo Salvi.



Per una serata all'insegna della risata l'8 settembre in onda la commedia "Come ti rovino le vacanze", che deve il suo successo alla collaborazione di John Hughes, storico sceneggiatore e regista americano. Nel film Ed Helms interpreta Rusty Griswold, un giovane padre di famiglia che decide di sorprendere sua moglie Debbie (Christina Applegate) e i loro due figli con una vacanza fuori dal comune dove niente va come previsto.



Per i più romantici il 15 settembre arriva la coppia formata da Raoul Bova e Sarah Jessica Parker, protagonisti di "Tutte le strade portano a Roma". La commedia a stelle e strisce si fonde con quella italiana, in una pellicola che racconta di un amore mai sbiadito neanche 20 anni dopo.