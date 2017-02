Platinette ai fornelli de "La mia grossa grassa cucina" su La5

Dal 24 febbraio Platinette approda su LA5 con il suo nuovo programma "La mia grossa grassa cucina". Saranno sei puntate in onda in seconda serata che giocano con il politically correct del food catodico sfruttando la verve e la simpatia del personaggio tv. Per la prima volta Platinette si svelerà al pubblico in versione chef, ispirandosi al suo personalissimo ricettario, messo a punto in anni e anni di amore e odio per il cibo.