Pamela Prati: "Il GfVip mi ha resa più forte, ora mi diverto cantando 'Chiamatemi un taxi'..."

Al Grande Fratello Vip , Pamela Prati ha vinto la sua più grande paura. Ha resistito un mese chiusa dentro una casa e questo la rende "felice". A Tgcom24 la regina del Bagaglino, dove presto tornerà a dividere il palco con Valeria Marini , racconta l'esperienza che l'ha resa "più forte". "Sono contenta di me, sono sempre andata d'accordo con tutti, Bosco in primis, e ho appena inciso con Cristiano Malgioglio il tormentone ' Chiamatemi un taxi '...".

Pamela, ma con Valeria Marini siete davvero amiche?

Certo. Abbiamo avuto una discussione, ma nell'amicizia si discute. E' giusto così. Valeria continua a darmi ragione su tante cose nella Casa, sta notando che alcune cose che io avevo detto si stanno rivelando vere. Tra amiche ci si confronta per migliorare il rapporto e con la Marini appena esce dalla casa lavoreremo insieme al Bagaglino. Più amiche di così...

Può vincere?

Come no? Mi piace il percorso che sta facendo.

A proposito, avete fatto un percorso diverso...

Non siamo tutti uguali. Nella Casa ho sofferto il fatto di essere chiusa in un contenitore, solo se lo vivi lo puoi sapere. Non immaginavo che fosse così. Una delle cose che mi ha fatto esasperare è che quando chiedevo delle cose, anche le più banali, passavano giorni prima di averle.

Con chi hai legato di più?

Intanto per me erano tutti uguali. Tutti allo stesso livello. Non ho mai parlato male di nessuno. Sono sempre stata generosa con tutti. Mi sono affezionata tanto a Boschito, con lui mi sono confidata di più.

Con Bettarini invece come si è risolta la querelle?

Non ne voglio parlare. Gli ho già detto tutto in faccia. In generale su tutto, prima di parlare deve contare fino a dieci.

Sei sempre stata molto forte, abbiamo visto pochi momenti di cedimento...

Ci sono stati eccome. In cantina, su una spalla, mi sono confidata con Bosco. Ma poi non si è visto nulla o poco. Ho ripensato al mio passato, mi sono ricordata della mia infanzia. Quando vivevo con tutti i miei fratelli. Ho invece parlato poco del mio compagno, perché l'ho tenuto per me. Il mio privato è mio.



Con Alfonso Signorini avete fatto pace?

Io e Alfonso non ci frequentiamo al di fuori dello spettacolo, abbiamo lavorato insieme. Lo stimo e mi è dispiaciuto a livello umano il suo attacco. Anche perché abbiamo tante cose in comune. Mi commuove il suo rapporto con sua madre.



Sei molto legata alla tua famiglia...

Sì. La cosa di cui io vado più orgogliosa è che ho ricomprato la casa a mia madre, dandole dignità. L'aveva svenduta per dare da mangiare ai suoi figli.

Cosa ti ha lasciato questo reality?

Il Grande Fratello è forse il reality più crudele che esiste, perché ti mette a dura prova e tu magari lo sottovaluti. E' una prova, dura, di resistenza psicologica. Sono tutti esasperati se ci fai caso, ma devono andare fino in fondo, è il gioco che lo richiede. Io ne sono uscita più forte. Ho superato molti miei limiti. Riuscire a stare un mese chiusa in casa è stata la mia vittoria.



Ti lamentavi spesso delle luci...

Mi facevano male gli occhi, potevo portare un certificato, ma non volevo 'rompere'... La lente mi faceva riflesso e mi irritava gli occhi. Anche quando dormivamo non c'era mai il buio totale.





Sul Web ci sono stati molto attacchi

La Rete è crudele perché ci sono tanti adolescenti che non capiscono, in pochi hanno compreso la mia anima. Sono solare, sono simpatica...

Il tuo "Chiamatami un taxi" è diventato un tormentone...

L'hastag è balzato al primo posto nel trend twitter. Ho inciso anche la canzone, che Cristiano Malgioglio ha scritto per me. E' un remix. Una canzone da ballare "Chiamatemi un taxi, e no non mi potete più riprendermi"... L'idea è venuta a entrambi parlando, il brano è stato arrangiato da un bravissimo musicista inglese. E poi faremo insieme anche 'Bailando'. Cristiano è mio fratello, lo stimo tantissimo e sono felice di aver fatto questo lavoro con lui.



Sei una nostaglica?

Sì, ti rendi conto che ho debuttato in teatro con Oreste Lionello e Gabriella Ferri? Ne vogliamo parlare? Dove sono questi artisti oggi? L'onore di entrare nel loro camerino tutte le sere non ha prezzo...



La tv di adesso ti piace?

No. Guardo solo film e serie tv. L'unico che ancora fa varietà è Carlo Conti, come sono contenta del ritorno di Pippo Baudo. Ecco mi piacerebbe andare a Sanremo con Conti. Anzi lancio un appello, 'Carlo perché non mi chiami?'.





Un programma tuo invece?

Sono un fenomeno della natura, perché non fare un programma in cui racconto tutti i miei trucchi di bellezza?



La prima cosa che hai fatto uscendo dalla casa?

Sono andata al mare, ho chiuso gli occhi, ho sentito le onde, il profumo, il vento. E sono tornata subito bambina.