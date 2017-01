Pamela Petrarolo mamma bis: "E' nata la mia Angelica"

Fiocco rosa per Pamela Petrarolo. L'ex stellina di "Non è la Rai" ha infatti presentato su Facebook la sua secondogenita. "E' nata la mia Angelica un bacio e un abbraccio a tutti voi che in questi nove mesi mi avete regalato immenso Amore" ha annunciato felice, pubblicando le foto della nuova arrivata nel letto dell'ospedale insieme a mamma Pamela, papà Gianluca e alla sorellona Alice (12 anni).