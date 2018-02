Michelle Hunziker: "Paura per Aurora, volevano buttarle l'acido in faccia"

"A marzo, un anno fa, è arrivata una e-mail con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data avrebbero acidificato Aurora... l'acido in faccia... volevano che pagassi in bitcoin...". Michelle Hunziker racconta a Maurizio Costanzo il dramma che ha vissuto nel nuovo appuntamento con "L'Intervista" giovedì 22 febbraio in seconda serata su Canale 5.