Melissa Satta a Verissimo: "Prima le nozze con Boateng, poi il secondo figlio"

Melissa Satta svela i suoi progetti futuri con il compagno Kevin Prince Boateng a "Verissimo", in onda sabato 6 febbraio, alle 16.30, su Canale 5: "C'è sicuramente prima il matrimonio e poi vorrei allargare la famiglia con un secondo figlio", ha detto a Silvia Toffanin. Manca ancora la data delle nozze, ma l'ex velina ha le idee più chiare sulla location: "Non mi sposerò a Venezia, come qualche giornale ha scritto. Presumo lo farò in Sardegna".