"Questo dottore deve fare attenzione a cosa dice mi ha operato al pene e ha sbagliato operazione, ora mi devono rioperare e mi devono tagliare tutto. Ho avuto dei problemi psicologici". Questo il racconto choc di Max Cavallari, il comico dei Fichi D’India, intervenuto a Domenica Live per parlare del suo incubo. Dopo essersi sottoposto a un intervento di addominoplastica e falloplastica il comico ha rischiato la vita: "Stavo andando in setticemia, ero pieno di sangue e pus, stavo morendo". Accompagnato dalla moglie Manuela, Max racconta il suo calvario: "Ho passato 40 giorni a letto con la febbre altissima, venivano a bucarmi l’addome per far fuoriuscire il liquido e il sangue".



Il tutto è iniziato a Sanremo dove il comico e la moglie hanno conosciuto il chirurgo: "Ci ha spiegato che faceva questo intervento col laser bisturi, si è presentato come il sarto del corpo, ci ha fatto vedere le foto dei vip e noi ci abbiamo creduto". Poi Barbara D’Urso legge la risposta del medico: "L’intervento è pienamente riuscito, il signor Cavallari non si è mai sottoposto ai controlli e non ha seguito i comportamenti prescritti da adottare nella fase post operatoria". Secca la risposta della coppia: "Non è vero, i danni che ci ha fatto sono visibili, noi siamo qui e chiunque può vederlo".