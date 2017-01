Masha e Orso, dalla tv al cinema per Natale

Dal 23 dicembre al 10 gennaio ben 500 schermi faranno posto a "Masha e Orso" con otto episodi della nuova serie mai visti in tv, assemblati insieme con una durata di 65 minuti. L'evento natalizio al cinema è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Warner Bros. Entertainment Italia, lo studio russo Animaccord e Ink Global.



Masha e Orso è liberamente ispirata ai personaggi della tradizione russa e racconta le avventure di una ragazzina testarda che abita ai margini del bosco. Attraverso un sentiero va a trovare il suo amico Orso, che abita nella sua casa dentro un albero dove, quando non c'è Masha, conduce una vita tranquilla e confortevole.



Come fu per Peppa Pig, il fenomeno Masha e Orso sarà protagonista assoluto del Natale 2015 con giocattoli, dolciumi e abbigliamento che finiranno sotto l'albero dei più piccoli. La casa nel bosco è stata ricostruita, ed è l'unica in Europa, a Serravalle Designer Outlet, mentre è in tour per l'Italia il musical dedicato.