Marina Ripa di Meana: "Io, sfigurata da una terapia"

"Combatto contro il cancro da 16 anni. Ci sono stati momenti molto difficili, ma ciò non mi ha impedito di vivere". Continua a lottare e a essere una ribelle, Marina Ripa di Meana, personalità eccentrica e battagliera giunta spesso all'onore delle cronache per le sue vivaci proteste animaliste.

Lo scorso 16 aprile una nuova sfida: risulta allergica a una terapia che le sfigura il volto e in parte il fisico: "Sono voluta intervenire a 'Pomeriggio 5' perché voglio ribadire la mia fiducia nella scienza e nella medicina. Fidatevi dei medici e non degli affabulatori che vi spingono a prendere medicinali alternativi e non basati su prove scientifiche".