Marina La Rosa, lingerie super sexy in un video su Instagram

"Am I Dolce&Gabbana enough?" ("Sono abbastanza Dolce&Gabbana?") è stato il refrain di un recente spot della celebre maison d'alta moda, che aveva prodotto mini video con protagoniste modelle come Eva Herzigova e Naomi Campbell che pronunciavano solo queste parole indossando i capi dell'ultima collezione. Le clip hanno fatto subito il giro del web e molti si sono lanciati in imitazioni, tanto da scatenare una vera e propria challenge.



Tra i vari vip che si sono cimentati (tra cui lo stesso Stefano Gabbana) è venuto anche il momento dell'ex "gatta morta" che si è esibita nella sua personale parodia. Provocante e sensuale, nello scenario mozzafiato di Alicudi in Sicilia, ecco l'ex gieffina che negli anni ha anche partecipato come opinionista in alcuni programmi tv e recitato in teatro, postare la clip che termina con l'ironica frase "Sono abbastanza Marina La Rosa?".