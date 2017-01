Marco Bocci, il commissario Calcaterra diventa "Il giustiziere"

Marco Bocci sarà il protagonista della nuova fiction d'azione targata Mediaset, dal titolo provvisorio " Il giusitiziere ". Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, la nuova miniserie sarà di quattro puntate e le riprese inizieranno il prossimo 17 agosto. Si girerà per otto settimane a Roma e poi in Calabria per un periodo altrettanto lungo. Intanto, a settembre, l'attore umbro torna su Canale 5 con " Squadra Antimafia 7 ".

Per Marco Bocci, che ha appena compiuto 37 anni (il 4 agosto scorso), è la definitiva consacrazione. Non solo lo rivedremo sul piccolo schermo nei panni del commissario Calcaterra, personaggio che lo ha fatto amare al pubblico italiano, ma anche in questa nuova fiction, che dovrebbe essere pronta nel 2016. Del nuovo ruolo si sa ancora poco, ma le fan sono già in trepidazione.