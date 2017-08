Lucca, la principessa Xena denuncia su Fb un episodio di razzismo

Anche se da tempo non indossa più l'armatura di Xena, dentro Lucy Lawless è rimasta una paladina della giustizia. Su Facebook ha infatti raccontato lo spiacevole episodio a cui ha assistito per le strade di Lucca, quando alcuni "ragazzi italiani ben vestiti, di circa 18-19 anni" hanno lanciato epiteti razzisti contro un ragazzo di colore in bicicletta. L'attrice ha subito reagito, sgridando in italiano il gruppo per il comportamento.