11 settembre 2017 18:23 Lory Del Santo chiusa nella sua casa a Miami: "Ho paura di morire" La regista di "The Lady" racconta a Tgcom24 come sta affrontando lʼuragano Irma in Florida

Ha passato tutta l'estate in vacanza a Miami con il fidanzato Marco Cuccolo e i figli, ma ora Lory Del Santo ha paura. L'Uragano Irma è arrivato in Florida, gli abitanti sono stati evacuati ma la showgirl ha scelto di rimanere nella sua casa a South Beach. "Ho paura, come tutti ci siamo organizzati con le provviste, ma siamo rimasti davvero in pochi: moriremo?", racconta via WhatsApp a Tgcom24.

A Miami Irma ha provocato inondazioni e fatto vittime. E anche se il Centro uragani nazionale statunitense lo ha declassato a categoria 1, la paura resta. "Siamo senza elettricità, è difficile comunicare, speriamo di sopravvivere e di riuscire a rientrare a Milano nei prossimi giorni", prosegue la Del Santo. "Qui c'è una situazione davvero spettrale - sottolinea Lory - siamo rimasti davvero in poche famiglie, e siamo tutti chiusi in casa, in spiaggia e sull'Ocean Drive non c'è nessuno, i supermercati sono stati presi d'assalto e sono vuoti. Sapevamo dell'uragano ma non immaginavamo che ci saremmo ritrovati in una situazione del genere".